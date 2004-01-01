Порошковые краски

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Почему выбирают нас

ЭКСПЕРТНОСТЬ И ОПЫТ

С 2004 года наша компания – ведущий производитель на рынке порошковых красок в России. Мы производим более 20 000 тонн продукции в год и имеем свои заводы в Эстонии и России. Наша команда - высококвалифицированные специалисты, которые помогут вам выбрать оптимальное решение для вашего бизнеса.

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ЛАБОРАТОРНЫЙ КОМПЛЕКС

Наличие собственного современного лабораторного комплекса позволяет нам непрерывно контролировать качество – от сырья до готовой продукции; добиваться точного соответствия формуле или образцу краски; под запрос клиента делать разработки любой сложности.

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ПРОИЗВОДСТВО И СКЛАД

Большие производственные мощности и современная система управления товарными запасами позволяют нам гарантировать наличие необходимой краски на складах в Москве и Санкт-Петербурге и ее доставку в день заказа.

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ЛУЧШИЕ ЦЕНЫ

Большие объемы выпускаемой продукции позволяют нам оптимизировать производственные затраты и предложить покупателю приятные цены даже на небольшие партии.

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