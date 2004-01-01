Почему выбирают нас

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ЭКСПЕРТНОСТЬ И ОПЫТ
С 2004 года наша компания – ведущий производитель на рынке порошковых красок в России. Мы производим более 20 000 тонн продукции в год и имеем свои заводы в Эстонии и России. Наша команда - высококвалифицированные специалисты, которые помогут вам выбрать оптимальное решение для вашего бизнеса.
ЛАБОРАТОРНЫЙ КОМПЛЕКС
Наличие собственного современного лабораторного комплекса позволяет нам непрерывно контролировать качество – от сырья до готовой продукции; добиваться точного соответствия формуле или образцу краски; под запрос клиента делать разработки любой сложности.
ПРОИЗВОДСТВО И СКЛАД
Большие производственные мощности и современная система управления товарными запасами позволяют нам гарантировать наличие необходимой краски на складах в Москве и Санкт-Петербурге и ее доставку в день заказа.
ЛУЧШИЕ ЦЕНЫ
Большие объемы выпускаемой продукции позволяют нам оптимизировать производственные затраты и предложить покупателю приятные цены даже на небольшие партии.